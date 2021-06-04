Популярна співачка Настя Каменських порадувала фанатів яскравими фото зі зйомок нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відверто розповіла про наслідки коронавірусу, часто радує своїх фанатів яскравими фото і відео на сторінці в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі жарким кадром, який, очевидно, був зроблений в рамках фотосесії для презентації нового кліпу "Красное вино".

На новій фотографії Настя позує в цікавій дзеркальній локації і спокусливому образі. Перед камерою зірка з'явилася облягаючому червоному корсеті, декорованому блискучими червоними стразами. Цей наряд красиво підкреслює ідеальну фігуру і витончені вигини тіла зірки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона впевнено дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Каменських розповіла про зйомки нового кліпу: "Зйомки кліпу «Красное вино» були непростими. Але я все одно отримала величезний кайф від кожного моменту! Від красивих локацій, ритму, наших емоцій, моїх образів, від роботи найкрутішої команди! У новому "Making of" відео я вирішила показати вам взагалі все. Наші приколи, жарти, сміх, а разом з тим труднощі і сльози. І показати вам, що створення чого-небудь, а особливо створення кліпу, - це робота багатьох людей, сотні продуманих деталей і велика любов кожного з нас до того, що ми робимо".

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