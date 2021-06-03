Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала фігуру в купальнику

Артистка разом з чоловіком, хокеїстом збірної України Олегом Петровим, вирушили на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Пара ділиться кадрами райського відпочинку у своїх акаунтах в Instagram.

На одному з останніх знімків Соня позувала, стоячи у воді. Вона впівоберта була спиною до камери, блиснувши формами в червоному бікіні. Артистка заворожувала стрункістю.

Примітно, що плечі й спина віддавали червоним відтінком, ймовірно, дівчина згоріла на сонці.

У підписі Кей поставила смайлик:" 🐬 ".

За п'ять годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"У когось плече 🔥 сильно", " класне фото, дорога ❤️🙌 🙌", " А щастя тим і незвично,

що виглядає зовсім зазвичай", " Мило!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару вийшла заміж рік тому. Зі своїм майбутнім чоловіком артистка познайомилася в Києві на вечірці спільних друзів. А через п'ять місяців відносин хокеїст зробив Соні пропозицію.

Розкішного весілля, яке пара хотіла, не було через смерть батька Соні. За спогадами співачки, на торжестві були присутні всього 14 осіб, музику ніхто не включав, а також ніхто не танцював.

"Ми просто розписалися, нам видали документ про те, що ми одружені і ми пішли їсти, і все", - розповіла Соня в одному з інтерв'ю.

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