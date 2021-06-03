Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею Софії Ротару, показала фігуру в купальнику
Артистка разом з чоловіком, хокеїстом збірної України Олегом Петровим, вирушили на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Пара ділиться кадрами райського відпочинку у своїх акаунтах в Instagram.
На одному з останніх знімків Соня позувала, стоячи у воді. Вона впівоберта була спиною до камери, блиснувши формами в червоному бікіні. Артистка заворожувала стрункістю.
Примітно, що плечі й спина віддавали червоним відтінком, ймовірно, дівчина згоріла на сонці.
У підписі Кей поставила смайлик:" 🐬 ".
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За п'ять годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"У когось плече 🔥 сильно", " класне фото, дорога ❤️🙌 🙌", " А щастя тим і незвично,
що виглядає зовсім зазвичай", " Мило!",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, племінниця Софії Ротару вийшла заміж рік тому. Зі своїм майбутнім чоловіком артистка познайомилася в Києві на вечірці спільних друзів. А через п'ять місяців відносин хокеїст зробив Соні пропозицію.
"Ми просто розписалися, нам видали документ про те, що ми одружені і ми пішли їсти, і все", - розповіла Соня в одному з інтерв'ю.
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