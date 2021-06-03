Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей Софии Ротару, показала фигуру в купальнике
Артистка вместе с мужем, хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым, отправились на Мальдивы, сообщает Politeka.net. Пара делится кадрами райского отдыха в своих аккаунтах в Инстаграм.
На одном из последних снимков Соня позировала, стоя в воде. Она вполоборота была спиной к камере, блеснув формами в красном бикини. Артистка завораживала стройностью.
Примечательно, что плечи и спина отдавали красным оттенком, вероятно, девушка сгорела на солнце.
В подписи Кей поставила смайлик: "🐬 ".
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За пять часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"У кого-то плечо 🔥 сильно", "Классное фото, дорогая ❤️🙌🙌", "А Счастье тем и необычно,
что выглядит совсем обычно", "Мило!", - написали пользователи сети.
Напомним, племянница Софии Ротару вышла замуж год назад. Со своим будущим мужем артистка познакомилась в Киеве на вечеринке общих друзей. А через пять месяцев отношений хоккеист сделал Соне предложение.
"Мы просто расписались, нам выдали документ о том, что мы женаты и мы пошли кушать, и все", - рассказала Соня в одном из интервью.
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