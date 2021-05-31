Відома телеведуча Леся Нікітюк з'явилася перед камерою в незвичайному вбранні з чорної сіточки

Відпочинок в Туреччині у зірки в цей раз проходить досить яскраво і дорого. Разом з близькими Леся намагається провести якомога більше хорошого часу.

Розкішна вілла чимало здивувала Лесю, тому більшу частину кадрів вона робить саме там. А ось після відвідування бунгало у зірки залишилися не менш змішані і позитивні емоції.

Нікітюк також вирішила блиснути досить зухвалим вбранням, який показала вчора ввечері в сторі.

Комбінезон з сіточки чорного кольору не тільки не приховав її фігуру, але і надав більшої відкритості. Під сітчастим вбранням був уже знайомий маленький Бікіні на зав'язках. Свій лук зірка доповнила дизайнерською Панамою.

"Ой, Господи, ви тільки подивіться як красиво, як засліплює. Всім подобається. Боже, мало не впала від цієї краси, - проходячи по бунгало поруч з працівником готелю, засміялася Нікітюк. - Це дуже круто, хлопці. Бомба, пісня, казка. Ну тут прям лакшері, сильно красиво і все, про що пише Монатік тут», - на емоціях зазначила Леся.

Раньше Нікітюк здалася в сукні і кофтині, яку спустила з плечей. Красуня на одному фото розгорнулася спиною, демонструючи підтягнуті сідниці.

"Якщо кому цікаво, то я вже скоро поїду. На таких дорогих віллах довго не затримуються ... Але прилечу не з порожніми руками) пишемо нову пісню. Як думаєте про що? Підказки на фото немає", - написала Леся.

"Шикарна" ," і про що пісня? Про Ліс?", "Про літо", " у Лесі в коментарях можна знайти і роботу і зайнятися благодійністю. Краще ніж газета", " дівчина-мрія! дуже красива", " черговий хітяра - 100%! ми всі вже в передчутті))) ну пісня про Лесю - це однозначно", - відреагували в мережі.

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