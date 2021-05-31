Известная телеведущая Леся Никитюк появилась перед камерой в необычном наряде из черной сеточки

Отдых в Турции у звезды в этот раз проходит достаточно ярко и дорого. Вместе с близкими Леся старается провести как можно больше хорошего времени.

Роскошная вилла немало удивила Лесю, поэтому большую часть кадров она делает именно там. А вот после посещения бунгало у звезды остались не менее смешанные и позитивные эмоции.

Никитюк также решила блеснуть довольно дерзким нарядом, который показала вчера вечером в Стори.

Комбинезон из сеточки черного цвета не только не скрыл ее фигуру, но и придал большей открытости. Под сетчатым нарядом был уже знакомый маленький бикини на завязках. Свой лук звезда дополнила дизайнерской панамой.

«Ой, Господи, вы только посмотрите как красиво, как ослепляет. Всем нравится. Боже, чуть не упала от этой красоты, - проходя по бунгало рядом с работником отеля, засмеялась Никитюк. – Это очень круто, ребята. Бомба, песня, сказка. Ну тут прям лакшери, сильно красиво и все, о чем пишет Монатик тут», - на эмоциях отметила Леся.

Ранее Никитюк показалась в платье и кофточке, которую спустила с плеч. Красотка на одном фото развернулась спиной, демонстрируя подтянутые ягодицы.

"Если кому интересно, то я уже скоро уеду. На таких дорогих виллах долго не задерживаются ... Но прилечу не с пустыми руками) пишем новую песню. Как думаете о чем? Подсказки на фото нет", - написала Леся.

"Шикарная", "И про что песня? О Лесе?", "О лете", "У Леси в комментариях можно найти и работу и заняться благотворительностью. Лучше чем газета", "Девушка - мечта! очень красивая", "Очередной хитяра - 100%! мы все уже в предвкушении))) ну песня о Лесе - это однозначно", - отреагировали в сети.

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