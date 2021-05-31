Відома співачка Софія Тарасова з нової "ВІА Гри" похвалилася ідеальною фігурою в міні-бікіні

Відомий колектив "ВІА Гра" був створений ще в 2000-му році, писати Politeka.net. З того часу склад групи змінювався незліченну кількість разів.

На початку листопада минулого року продюсер, Костянтин Меладзе, назвав імена учасниць нового складу. До тріо увійшли Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова. Дівчата вже представили кілька хітів. Тепер же вони готують шанувальників до виходу нового кліпу.

У соціальній мережі Instagram з'явився фотоколаж, на якому красуня Софія Тарасова у яскраво рожевому купальнику показала найпікантніші частини свого тіла.

"Я одночасно стала так чуттєва, і так морально загартована.

в один момент, мені здається, що я готова гори згорнути і до чортів нехай котяться всі чужі люди з їх думкою - важливо тільки те, що я думаю і відчуваю, бачу і приймаю, ціную і люблю.

а часом, розпливаюся, як вершковий сирок" дружба " під палючим сонцем і не можу зібратися. ось такі справи", - написала автор поста.

За 15 хвилин публікація зібрала майже 1000 переглядів і багато коментарів.

"Які ракурси 🔥🔥🔥 Софочка ти бомба 💥", "Сонь, колаж - кайф 💔", "Супер 💖", "Прекрасна😍❤️", "😍😍😍краса",- написали користувачі Мережі.

Відзначимо, наймолодшій учасниці колективу не було і 20, коли вона потрапила в групу. За віком Софія годиться Меладзе у внучки. До слова, вперше продюсер побачив Тарасову, коли тій було всього дев'ять років на одному з дитячих пісенних конкурсів.

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