Известная певица София Тарасова из новой "ВИА Гры" похвасталась идеальной фигурой в мини-бикини

Известный коллектив "ВИА Гра" был создан еще в 2000-ом году, пишет Politeka.net. С того времени состав группы менялся несчетное количество раз.

В начале ноября прошлого года продюсер, Константин Меладзе, назвал имена участниц нового состава. В трио вошли Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова. Девушки уже представили несколько хитов. Теперь же они готовят поклонников к выходу нового клипа.

В социальной сети Инстаграм появился фотоколлаж, на котором красотка София Тарасова в ярко розовом купальнике показала самые пикантные части своего тела.

"🍓Я одновременно стала так чувственна, и так морально закалена.

в один момент, мне кажется, что я готова горы свернуть и к чертям пусть катятся все чужие люди с их мнением - важно только то, что я думаю и ощущаю, вижу и принимаю, ценю и люблю.

а порой, расплываюсь, как сливочный сырок "дружба" под палящим солнцем и не могу собраться. вот такие дела", - написала автор поста.

За 15 минут публикация собрала почти 1000 просмотров и много комментариев.

"Какие ракурсы 🔥🔥🔥 Софочка ты бомба 💥", "Сонь, коллаж - кайф 💔", "Супер 💖", "Прекрасная😍❤️", "😍😍😍красота", - написали пользователи сети.

Отметим, самой младшей участнице коллектива не было и 20, когда она попала в группу. По возрасту София годится Меладзе во внучки. К слову, впервые продюсер увидел Тарасову, когда той было всего девять лет на одном из детских песенных конкурсов.

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