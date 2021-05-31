Відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів розкішним виглядом свого декольте

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яку разом з Даном Баланом звинуватили в імітації відносин заради рейтингів, має свій величезний фан-клуб, який пильно стежить за її життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, показали миле фото, на якому артистка позує в шикарному образі.

Як видно, Тіна відображена десь в закуліссі "Танців з зірками", де була ведучою прямих ефірів. Перед камерою зірка з'явилася в розкішному образі - на ній відверте білосніжне плаття цікавого фасону, яке ледь прикриває пишне декольте і підкреслює струнку фігурку. Волосся артистки розпущене і м'якими хвилями спадає на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії йдеться: "Доброго ранку. Всім відмінної неділі!". Фанати тут же почали активно обговорювати нове фото красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "З ранку підняли настрій, сто балів", "Тіночка, Доброго ранку! Прекрасного дня і чудового настрою", "Доброго ранку! Сонечко!", "Натуральна краса!", "Добренького ранку! Красуня, Тіночка", "Красуня", - пишуть захоплені користувачі під фото Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "Вийде у кожної господині".

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