Известная певица Тина Кароль поразила фанатов роскошным видом своего декольте
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которую вместе с Даном Баланом обвинили в имитации отношений ради рейтингов, имеет свой огромный фан-клуб, который пристально следит за ее жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, показали милое фото, на котором артистка позирует в шикарном образе.
Как видно, Тина запечатлена где-то в закулисье "Танцев со звездами", где была ведущей прямых эфиров. Перед камерой звезда появилась в роскошном образе – на ней откровенное белоснежное платье интересного фасона, которое едва прикрывает пышное декольте и подчеркивает стройную фигурку. Волосы артистки распущены и мягкими волнами спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.
В подписи к фотографии говорится: "Доброе утро. Всем отличного воскресенья!". Фанаты тут же принялись активно обсуждать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "С утра подняли настроение, сто баллов", "Тиночка, доброе утро! Прекрасного дня и замечательного настроения", "Доброе утро! Солнышко!", "Натуральная красота!", "Добренького утречка! Красавица, Тиночка", "Красотка", - пишут восторженные пользователи под фото Кароль.
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Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".
Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".
Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".