Відома модель Ірина Шейк показала неймовірно струнку фігуру в чорному міні-бікіні

Ірина дивує не тільки на подіумі, своєю витримкою модель здатна вразити свою аудиторію, адже буквально через місяць після пологів вона блищала на червоній доріжці в Каннах і ходила по подіуму. На своїй сторінці в Instagram зірка в цілому часто ділиться сміливими фотографіями.

І цей раз не був винятком, Ірина поділилася з шанувальниками черговими пікантними знімками. Знаменитість влаштувала собі невелику фотосесію у ванній в чорному маленькому бікіні.

На знімку модель позувала в кепці чорного кольору і в тісному міні-бікіні на маленьких лямках, яке вигідно підкреслило витончену фігуру моделі. Темне освітлення тільки додало пікантному образу загадковості.

"Не дуже добре вмію робити підписи під фото", - написала модель.

"О, вона сьогодні невинна; виглядає добре🦾 🔥 🔥; Ах, ти тренуєшся🔥; найгарячіший образ; не потрібно🔥; Body On Point sis🔥; мама, підписи не треба !!!!; Каньє Уест в іншій кімнаті 🙂; тобі не потрібно😂 @irinashayk; ти у відносинах із Заходом?; Каньє на цей раз плескає в долоні; Тіматі мріє, Каньє реалізує✨; найкрасивіша жінка в світі❤️", - відповідають в мережі.

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35-річна супермодель постала у вельми незвичайному образі. Вона позувала в чорно-рожевій сукні з рюшами, який нагадував вбрання 18 століття, стилізовані під сучасність. Висока зачіска і рожеві довгі рукавички доповнили образ.

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