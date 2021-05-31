Известная модель Ирина Шейк показала невероятно стройную фигуру в черном мини-бикини

Ирина удивляет не только на подиуме, своей выдержкой модель способна поразить свою аудиторию, ведь буквально спустя месяц после родов она блистала на красной дорожке в Каннах и ходила по подиуму. На своей странице в Инстаграм звезда в целом часто делится смелыми фотографиями.

И этот раз не был исключением, Ирина поделилась с поклонниками очередными пикантными снимками. Знаменитость устроила себе небольшую фотосессию в ванной в черном маленьком бикини.

На снимке модель позировала в кепке черного цвета и в тесном мини-бикини на маленьких лямках, которое выгодно подчеркнуло изящную фигуру модели. Темное освещение только придало пикантному образу загадочности.

"Не очень хорошо умею делать подписи под фото", – написала модель.

«О, она сегодня невиновна; Выглядит хорошо🦾🔥🔥 тут не 35, тут 20 лет; Ах, ты тренируешься 🔥; самый горячий образ; Не нужно🔥; Body on Point sis🔥; Мама, подписи не надо !!!!; Канье Уэст в другой комнате 🙂; Тебе не нужно😂 @irinashayk; Ты в отношениях с западом?; Канье на этот раз хлопает в ладоши; Тимати мечтает, Канье реализует ✨; Самая красивая женщина в мире❤️», - отвечают в сети.

Мы также ранее писали, что известная модель российского происхождения Ирина Шейк приняла участие в необычной съемке.

35-летняя супермодель предстала в весьма необычном образе. Она позировала в черно-розовом платье с рюшами, который напоминал наряды 18 века, стилизованные под современность. Высокая прическа и розовые длинные рукавички дополнили образ.

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