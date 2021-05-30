Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Олівейра є популярною моделлю. Про красуню заговорили всі після того, як вона з'явилася на показі "Victoria's Secret". Зараз Жизель активно веде соціальні мережі, де радує фанатів цікавим контентом.

Цей раз не став винятком, адже Олівейра опублікувала кадри в квітковому міні. Дівчина з усіх боків себе сфотографувала, демонструючи фігуру в напівтемряві.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Віднеси нас вібраціями, дитинко", " мені подобаються твої фото. Я зберіг все, щоб спробувати відтворити", "завжди така красива", " хто-небудь знає, де вона взяла цей хворий квітковий набір?!?!", "Ти така чудово красива", "кожен раз, коли ви використовуєте цей Західне світло, мої очі отримали кайф".

Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра показала себе в яскравому пляжному образі.

Цього разу Олівейра продемонструвала на собі яскравий пляжний образ. Модель позувала біля басейну в купальнику, поверх якого одягла яскраво-синю прозору сітку.



Нагадаємо, бразильська модель Victoria's Secret у в'язаному купальнику показала всі достоїнства фігури

Також Politeka писала, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" в новому бікіні захопила видом на пляжі

А ще Politeka повідомляла, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" в сукні з безліччю вирізів показала свою красу



