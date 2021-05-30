Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Оливейра является популярной моделью. О красотке заговорили все после того, как она появилась на показе "Victoria’s Secret". Сейчас Жизель активно ведет социальные сети, где радует фанатов интересным контентом.

Этот раз не стал исключением, ведь Оливейра опубликовала кадры в цветочном мини. Девушка со всех сторон себя сфотографировала, демонстрируя фигуру в полумраке.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Унеси нас вибрациями, детка", "Мне нравятся твои фото. Я сохранил все, чтобы попытаться воспроизвести", "Всегда такая красивая", "Кто-нибудь знает, где она взяла этот больной цветочный набор?!?!", "Ты такая восхитительно красивая", "каждый раз, когда вы используете этот закатный свет, мои глаза получили кайф".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра показала себя в ярком пляжном образе.

В этот раз Оливейра продемонстрировала на себе яркий пляжный образ. Модель позировала возле бассейна в купальнике, поверх которого надела ярко-синюю прозрачную сетку.



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