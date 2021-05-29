Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова, з'явилася на пост-шоу і розповіла про свої відчуття

24-річна Даша Ульянова з дитинства займається гімнастикою, передає Politeka.net. Дівчина схильна до повноти, а тому їй доводиться докладати максимум зусиль, щоб мати хороший вигляд.

Зараз красуня знаходиться в ідеальній формі, тому будь-який наряд на ній виглядає прекрасно.

Так, на пост-шоу "Холостяк" Даша прийшла в довгій сорочці, підкресливши талію поясом і в напівпрозорих велосипедках. Завершили образ різні аксесуари, а також макіяж з акцентом на очі.

"Дякую телеканалу @stbua за запрошення на пост-шоу проекту @holostyakstb, який такий знаковий і важливий для мене☺️. Як вам пост-шоу?",- написала красуня.

Публікація зібрала майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Завжди ти залишишся кращою переможницею 10 сезону холостяка😍 🔥 🙌❤️", " Даша 😍 😍 😍 Така грамотна і красива, відчувається величезна робота над собою👏 🔥", " ти дуже гідно виглядала 😇захоплююся твоїм ростом над собою!! Просто розумниця і красуня❤️", "якось наряд не дуже", " мені одній вона не дуже подобається? З тими губами її😣", " Даша, ви розумничка. А пост-шоу так собі. Ні про що", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Ульянова постійно вдосконалює свою зовнішність не тільки в спортзалі, але і у косметологів. Зірка не соромиться показувати, якою була до проекту"Холостяк".

Нагадаємо, Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає: "Ого, така красива без надувних...".

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