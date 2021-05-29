Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова, появилась на пост-шоу и рассказала о своих ощущениях

24-летняя Даша Ульянова с детства занимается гимнастикой, передает Politeka.net. Девушка склонна к полноте, а поэтому ей приходится прилагать максимум усилий, чтобы хорошо выглядеть.

Сейчас красотка находится в идеальной форме, поэтому любой наряд на ней выглядит прекрасно.

Так, на пост-шоу "Холостяк" Даша пришла в длинной рубашке, подчеркнув талию поясом и в полупрозрачных велосипедках. Завершили образ разные аксессуары, а также макияж с акцентом на глаза.

"Спасибо телеканалу @stbua за приглашение на пост-шоу проекта @holostyakstb, который такой знаковый и важный для меня 👌🏻☺️. Как вам пост-шоу?", - написала красотка.

Публикация собрала почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Всегда ты останешься лучшей победительницей 10 сезона холостяка 😍🔥🙌❤️", "Даша 😍😍😍 такая грамотная и красивая, чувствуется огромная работа над собой 👏🔥", "Ты очень достойно выглядела 😇 Восхищаюсь твоим ростом над собой!! Просто умница и красавица ❤️", "Как-то наряд не очень", "Мне одной она не очень нравится? С теми губами ее 😣", "Даша, Вы умничка. А пост-шоу так себе. Ни о чем", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Ульянова постоянно совершенствует свою внешность не только в спортзале, но и у косметологов. Звезда не стесняется показывать, какой была до проекта "Холостяк".

Напомним, Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет: "Ого, такая красивая без надувных...".

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".