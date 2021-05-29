Відома модель Емілі Ратаковски у білій сукні без збентеження показала себе справжню

З появою сина на світ Емілі не публікувала нових фото і не ділилася архівними, тільки згадувала в сторі, як виглядала раніше. Очевидно, після того, як моделі вдалося повернути колишню форму, дівчина вирішила знову показувати своє життя в Instagram.

Ратаковскі завжди важила досить мало і при цьому не обтяжувала себе спортом і сильними навантаженнями. Проте, навіть не дивлячись на везіння з генами, їй довелося попрацювати над собою, перш ніж скинути зайве після народження дитини.

У білій сукні, більше схожій на піжаму, зірка з гордістю підкреслила пишні форми в декольте. А відсутність макіяжу зробило її більш привабливою. Дуже часто Ратаковскі звинувачували за збільшення губ, хоча вона все і заперечує, а також помічає, що вона поки ще не готова здійснювати з собою косметичних маніпуляцій.

Мінімум прикрас і простий домашній лук створили свою атмосферу для фанатів.

Не так давно зірку нарешті помітили на прогулянці з дитиною по вулиці. Емілі з чорною коляскою пройшлася по магазинах, а також засвітилася в стильному і вельми сміливому образі. Коротке біле плаття підкреслило худі ноги знаменитості. А ось виріз в зоні декольте зробив її ще більш привабливою.

На думку фанатів, зірка не тільки залишилася такою ж стрункою, але і змогла повернути колишню форму до пологів, як було раніше.

"оцініть цей наряд ✨; О, так 😍 це просто 10 з 10 💚 ✨ люблю її почуття стилю; закоханий в її невимушений зовнішній вигляд 🤍 ✨ це моя найулюбленіша; вона може носити поліетиленовий пакет і при цьому виглядає вогненної 😍; 10/10. я люблю її стиль см🙌 😍; думав, що це був Кендалл на секунду", - пишуть фанати.

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