Известная модель Эмили Ратаковски в белом платье без смущения показала себя настоящую

С появлением сына на свет Эмили не публиковала новых фото и не делилась архивными, только вспоминала в Стори, как выглядела раньше. Очевидно, после того, как модели удалось вернуть прежнюю форму, девушка решила снова показывать свою жизнь в Инстаграм.

Ратаковски всегда весила довольно мало и при этом не утруждала себя спортом и сильными нагрузками. Тем не менее, даже не смотря на везение с генами, ей пришлось поработать над собой, прежде ем сбросить лишнее после рождения ребенка.

В белом платье, больше похожем на пижаму, звезда с гордостью подчеркнула пышные формы в декольте. А отсутствие макияжа сделало ее более привлекательной. Очень часто Ратаковски винили за увеличение губ, хотя она все и отрицает, а также подмечает, что она пока еще не готова совершать с собой косметических манипуляций.

Минимум украшений и простой домашний лук создали свою атмосферу для фанатов.

Не так давно звезду наконец-то заметили на прогулке с ребенком по улице. Эмили с черной коляской прошлась по магазинам, а также засветилась в стильном и весьма смелом образе. Короткое белое платье подчеркнуло худые ноги знаменитости. А вот вырез в зоне декольте сделал ее еще более привлекательной.

По мнению фанатов, звезда не только осталась такой же стройной, но и смогла вернуть былую форму до родов, как было раньше.

«оцените этот наряд ✨; О, да 😍 это просто 10 из 10 💚✨ люблю ее чувство стиля; Влюблен в ее непринужденный внешний вид 🤍✨ это моя самая любимая; не играйте с нами, это не может быть правдой;Она может носить полиэтиленовый пакет и при этом выглядит огненной 😍; 10/10. я люблю ее стиль см 🙌😍; Думал, что это был Кендалл на секунду», - пишут фанаты.

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