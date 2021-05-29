Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", поділилася кадрами "гарячої" фотосесії
Злата Огневич володіє ідеальними формами, а все завдяки тому, що вона ретельно за собою стежить, передає Politeka.net. В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що любить займатися партерним тренажем, а також стретчингом.
Зірка зізналася, що не їсть м'яса, а вживає тільки морепродукти. Співачка відмовилася від усього молочного і страв з ним. На думку Злати, це дало відмінний результат, адже більше немає зайвої ваги, набряклості, а шкіра стає чистішою.
На нових кадрах в сторіс співачка показала результати догляду за собою. Зірка постала в різних нарядах під час фотосесії.
Зокрема красуня сяяла в чорному купальнику, підкресливши тонку талію поясом, а зверху вона одягла чорний плащ. Довга коса стала відмінним завершенням такого зухвалого образу.
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Красуня приймала досить розкуті пози, демонструючи фігуру у всій красі.
"Гаряче / дуже гаряче", - запропонувала проголосувати співачка.
Також Огневич блищала в іншому, більш яскравому костюмі, що підкреслив її стрункість. Лосини ідеально виглядали на ніжках зірки. Зверху вона накинула яскравий піджак.
"Як же мені подобається цей образ", - написала артистка.
А також в білому костюмі.
"Травень пройшов дуже красиво, шкода його навіть відпустки", - зізналася Огневич.
Всі луки захоплювали, тим більше, що співачка стала головною прикрасою кожного.
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