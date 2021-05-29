Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", поделилась кадрами "горячей" фотосессии

Злата Огневич обладает идеальными формами, а все благодаря тому, что она тщательно за собой следит, передает Politeka.net. В одном из интервью артистка рассказала, что любит заниматься партерным тренажем, а также стретчингом.

Звезда призналась, что не ест мяса, а употребляет только морепродукты. Певица отказалась от всего молочного и блюд с ним. По мнению Златы, это дало отличный результат, ведь больше нет лишнего веса, отечности, а кожа становится чище.

На новых кадрах в сторис певица показала результаты ухода за собой. Звезда предстала в разных нарядах во время фотосессии.

В частности красотка блистала в черном купальнике, подчеркнув тонкую талию поясом, а сверху она надела черный плащ. Длинная коса стала отличным завершением столь дерзкого образа.

Красотка принимала довольно раскованные позы, демонстрируя фигуру во всей красе.

"Горячо/очень горячо", - предложила проголосовать певица.

Также Огневич блистала в другом, более ярком костюме, подчеркнувшем ее стройность. Лосины идеально смотрелись на ножках звезды. Сверху она накинула яркий пиджак.

"Как же мне нравится этот образ", - написала артистка.

А также в белом костюме.

"Май прошел очень красиво, жаль его даже отпуска", - призналась Огневич.

Все луки восхищали, тем более, что певица стала главным украшением каждого.

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