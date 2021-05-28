Співачка Ані Лорак похвалилася прем'єрою нового кліпу про найсвітліше почуття на землі

42-річна артистка, яка живе і активно будує кар'єру в Росії, презентувала новий трек "роздягнена". На свіжих кадрах, якими Лорак поділилася у себе в Instagram артистка показала себе в м'ятному вбранні на березі моря, передає Politeka.net.

"Самий довгоочікуваний реліз... 🔥Пісня, яку ви чекали цілий рік.

Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається любов-тримайте її міцніше❤️ Трек "роздягнена" вже доступний для скачування на всіх цифрових майданчиках", - підписала знімок Лорак.

Користувачі засипали коментарями та комплементами улюблену виконавицю: "тримайте її міцніше", "з прем'єрою diva❤️", " З довгоочікуваною прем'єрою всіх нас! ❤️ Чудова композиція, зворушила з перших рядків 🤧", " спасибі, за цю композицію! ❤️ Нотки любові і тепла тепер в моєму плейлисті. З прем'єрою! 😍".

Раніше ми розповідали, що Лорак засвітила інтер'єр свого особняка, показавши фото з особистого архіву, на якому позувала разом з донькою Софією за столом у вітальні. Так, співачка нещодавно придбала маєток в елітному селищі "Агаларов Естейт" в Підмосков'ї. Її сусідами є Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарина Донцова та інші зірки.

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