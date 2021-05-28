Певица Ани Лорак похвасталась премъерой нового клипа о самом светлом чувстве на земле

42-летняя артистка, которая живет и активно строит карьеру в России, презентовала новый трек "Раздетая". На свежих кадрах, которыми Лорак поделилась у себя в Инстаграм артистка показала себя в мятном наряде на берегу моря, передает Politeka.net.

"Самый долгожданный релиз... 🔥Песня, которую вы ждали целый год.

Саундтрек этого лета, наполненный солнцем и любовью, теплом и светом. Моя личная история о самом светлом чувстве на земле. Если на вашем пути встречается любовь – держите её крепче❤️ Трек "Раздетая" уже доступен для скачивания на всех цифровых площадках", - подписала снимок Лорак.

Пользователи засыпали комментариями и комплементами любимую исполнительницу: "Держите ее крепче", "С премьерой Diva❤️", " С долгожданной премьерой всех нас! ❤️ Замечательная композиция, тронула с первых строк 🤧", "Спасибо, за эту композицию! ❤️ Нотки любви и тепла теперь в моем плейлисте. С премьерой! 😍".

Ранее мы рассказывали, что Лорак засветила интерьер своего особняка, показав фото из личного архива, на котором позировала вместе с дочкой Софией за столом в гостиной. Так, певица недавно приобрела поместье в элитном поселке "Агаларов Эстейт" в Подмосковье. Ее соседями являются Стас Михайлов, Настя Волочкова, Дарья Донцова и другие звезды.

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