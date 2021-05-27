Артистка може бути дуже різною

56-річна Моніка Беллуччі має унікальну привабливість, чим користується під час своїх фотосесій

Артистка все ще активно працює і займається улюбленою справою. Не так давно Моніка навіть перетворилася на сивочолу красуню, зображуючи роль небезпечної жінки для чергового фільму, зйомки якого почалися пару тижнів тому. Фотографи в свою чергу люблять згадувати найяскравіші кадри з фотосетів зірки.

Одним з таких стала Сонячна зйомка моделі, що позує на тлі міських пейзажів в простих нарядах. Вільна світло-сіра спідниця, сорочка ніжно-персикового відтінку і тонка майка на звужених лямках створили акуратний лук вихідного дня.

«Дуже красиво ❤; прекрасна жінка🔥; Так мило 🔥 кращий ракурс; Дуже дуже красива картинка красива; прекрасна молода моніка😍; наша найкраща трояндочка🌹💋; викликає подяку😘; Мила картинка; Гарна фотографія гарної жінки; Це красиво ❤; Te amo💘; як весняний поцілунок😍» - пишуть фанати.

Як можна помітити, Моніка Беллучі захоплює молодою зовнішністю, ставлячи під питання свій вік. 56-річна красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться розкішними образами, на радість мільйонів фанатів.

Не так давно Моніка опублікувала знімок в Instagram, де позувала в прозорій сукні. Дівчина сиділа в старому кріслі, закинувши ногу за ногу.

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