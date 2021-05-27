56-летняя Моника Беллуччи имеет уникальную привлекательность, чем пользуется во время своих фотосессий
Артистка все еще активно работает и занимается любимым делом. Не так давно Моника даже превратилась в седовласую красотку, изображая роль опасной женщины для очередного фильма, съемки которого начались пару недель назад. Фотографы в свою очередь любят вспоминать самые яркие кадры из фотосетов звезды.
Одним из таких стала солнечная съемка модели, позирующей на фоне городских пейзажей в простых нарядах. Свободная светло-серая юбка, рубашка нежно-персикового оттенка и тонкая майка на зауженных лямках создали аккуратный лук выходного дня.
«Очень красиво ❤; прекрасная женщина🔥; Так мило 🔥 лучший ракурс; Очень очень красивая картинка красивая; прекрасная молодая моника😍; наша лучшая розочка🌹💋; вызывает благодарность😘; Милая картинка; Красивая фотография красивой женщины; Это красиво ❤; Te amo💘; как весенний поцелуй😍» - пишут фанаты.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Избранница "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненавистникам: "Запомните..."
"Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."
Сердце украинца остановилось в чужой стране, без отца остались двое детей: "Не хочется верить"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Как можно заметить, Моника Беллучи восхищает молодой внешностью, ставя под вопрос свой возраст. 56-летняя красотка активно ведет социальные сети, где делится роскошными образами, на радость миллионов фанатов.
Не так давно Моника опубликовала снимок в Инстаграм, где позировала в прозрачном платье. Девушка сидела в старом кресле, закинув ногу за ногу.
Напомним, безупречная Моника Беллуччи подразнила аппетитными формами в бездонном декольте
А еще Politeka сообщала, что безупречная Моника Беллуччи не удержала бюст в тесном корсете, засветив свои пышности
Также Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи в белье потянула за бретельки, пытаясь сбросить лифчик