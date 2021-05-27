Артистка может быть очень разной

56-летняя Моника Беллуччи имеет уникальную привлекательность, чем пользуется во время своих фотосессий

Артистка все еще активно работает и занимается любимым делом. Не так давно Моника даже превратилась в седовласую красотку, изображая роль опасной женщины для очередного фильма, съемки которого начались пару недель назад. Фотографы в свою очередь любят вспоминать самые яркие кадры из фотосетов звезды.

Одним из таких стала солнечная съемка модели, позирующей на фоне городских пейзажей в простых нарядах. Свободная светло-серая юбка, рубашка нежно-персикового оттенка и тонкая майка на зауженных лямках создали аккуратный лук выходного дня.

«Очень красиво ❤; прекрасная женщина🔥; Так мило 🔥 лучший ракурс; Очень очень красивая картинка красивая; прекрасная молодая моника😍; наша лучшая розочка🌹💋; вызывает благодарность😘; Милая картинка; Красивая фотография красивой женщины; Это красиво ❤; Te amo💘; как весенний поцелуй😍» - пишут фанаты.

Как можно заметить, Моника Беллучи восхищает молодой внешностью, ставя под вопрос свой возраст. 56-летняя красотка активно ведет социальные сети, где делится роскошными образами, на радость миллионов фанатов.

Не так давно Моника опубликовала снимок в Инстаграм, где позировала в прозрачном платье. Девушка сидела в старом кресле, закинув ногу за ногу.

Напомним, безупречная Моника Беллуччи подразнила аппетитными формами в бездонном декольте

А еще Politeka сообщала, что безупречная Моника Беллуччи не удержала бюст в тесном корсете, засветив свои пышности

Также Politeka писала, что страстная Моника Беллуччи в белье потянула за бретельки, пытаясь сбросить лифчик