Відома українська співачка Ольга Цибульська показала свої образи для кліпу

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська стала популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила кліп на пісню "Я не плачу" і продовжує його просувати в Instagram.

Цього разу Оля опублікувала фото, на якому показалася в чорній сукні. Дівчина стояла під душем, погладжуючи волосся руками. Цибульська додала ще кілька фото, на яких показала себе в інших образах.

"1/2/3/4 образ з кліпу # янеплачу подобається тобі найбільше?

Що пішло не так, як ми задумали:

сукня порвалася занадто сильно і її довелося зшивати на місці

у мене був тільки один дубль, щоб красиво намочити волосся і він виявився з технічним шлюбом

під час зйомки фінальної сцени лив сильний дощ зі снігом і кліп був під загрозою. Довелося мокнути, щоб врятувати відео

P. S у кліпі є ще один образ, якого тут немає. Знайдеш? Може він тобі якраз і сподобається найбільше", - написала красуня під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Обрааз бомба", " а можна ще?", "Це вогонь, звичайно"," кожен по-своєму, звичайно","ти красива в якому-завгодно образі".

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