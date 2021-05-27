Відома українська співачка Ольга Цибульська показала свої образи для кліпу
Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська стала популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила кліп на пісню "Я не плачу" і продовжує його просувати в Instagram.
Цього разу Оля опублікувала фото, на якому показалася в чорній сукні. Дівчина стояла під душем, погладжуючи волосся руками. Цибульська додала ще кілька фото, на яких показала себе в інших образах.
"1/2/3/4 образ з кліпу # янеплачу подобається тобі найбільше?
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Нова "сварка" Ксенії Мішиної з Еллертом обростає подробицями: "Сумно..."
51-річна Лопес в сукні сорочці забула прикрити декольте, показавши зайве на вулиці: фото
Обірвалося життя молодої українки, яка переробила себе під Барбі: "Вона знала, що помре…"
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Що пішло не так, як ми задумали:
сукня порвалася занадто сильно і її довелося зшивати на місці
у мене був тільки один дубль, щоб красиво намочити волосся і він виявився з технічним шлюбом
під час зйомки фінальної сцени лив сильний дощ зі снігом і кліп був під загрозою. Довелося мокнути, щоб врятувати відео
P. S у кліпі є ще один образ, якого тут немає. Знайдеш? Може він тобі якраз і сподобається найбільше", - написала красуня під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Обрааз бомба", " а можна ще?", "Це вогонь, звичайно"," кожен по-своєму, звичайно","ти красива в якому-завгодно образі".
Нагадаємо, як виглядає чоловік Цибульської, якого вона приховує багато років
А ще Politeka повідомляла, що Цибульська зробила заяву про свого сина, який росте схожим на Дзідзьо
Також Politeka писала, що Цибульська отримувала погрози від дружини DZIDZIO, співачка втомилася мовчати