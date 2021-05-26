Відома українська співачка Настя Каменських показала себе у ванній

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала дуже відомою серед українців завдяки дуету"Потап і Настя". Красуня нещодавно випустила пісню" червоне вино", яку прослухали на" Ютубі " більше двох мільйонів разів. Не забуває Настя і про Instagram, де регулярно ділитися цікавим контентом.

Цього разу Настя опублікувала в сторіс кадри, на яких позувала в халаті. Дівчина задерла наряд, демонструючи розкішні ніжки. Красуня погладила ніжку, доглядаючи за шкірою, і звернулась до фанатів:

"Ваше тіло буде непереборним".

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, так як в сторіс немає подібних інстументів, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "розкішна красуня".

Повідомлялося, що відома українська співачка Настя Каменських вирішила спробувати себе в новому стилі, представивши кліп на пісню "червоне вино".

"Сила жінки - в її багатогранності. Саме це надихнуло мене на створення альбому "червоне вино". Я хочу, щоб кожна дівчина, слухаючи ці пісні, зрозуміла і відчула - вона може бути будь-хто. Тією, якою сама вибрала бути", - написала Настя.

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