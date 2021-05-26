Популярна українська виконавиця Злата Огневич, нова героїня шоу "Холостячка", показала бекстейдж зйомок кліпу в морі
Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала успішною українською співачкою і навіть їздила на" Євробачення " кілька років тому. А зовсім недавно дівчина перемогла на шо "Маска", після чого прийняла рішення стати героїнею другого сезону шоу"Холостяка".
Цього разу Злата вирішила показати в Instagram, як працює в Туреччині. Красуня показала себе на пляжі міста Белек. На другому сторіс Огневич в чорному купальнику насолоджується морськими хвилями і гарячим сонцем. Дівчина підставляє сонячним променям своє обличчя і насолоджується.
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На наступному сторіз можна побачити, як Злата виходить з моря на піщаний берег. Дівчина вже в білій сукні і на білих простирадлах. Знімальна група прозорою вуаллю ззаду зірки ловить вітер, створюючи Райські кадри для зірки.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже вони були опубліковані в сторіс Instagram, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "розкішна".
Повідомлялося, що співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", поділилася кадрами розкішного відпочинку.
Так, співачка вирушила на відпочинок до Туреччини. Злата показала готель, в якому проводить час. На кадрах можна помітити басейн, сауну і гарний благоустрій.
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