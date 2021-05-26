Популярная украинская исполнительница Злата Огневич, новая героиня шоу "Холостячка", показала бекстейдж съемок клипа в море
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала успешной украинской певицей и даже ездила на "Евровидение" несколько лет назад. А совсем недавно девушка победила на шо "Маска", после чего приняла решение стать героиней второго сезона шоу "Холостяка".
В этот раз Злата решила показать в Инстаграм, как работает в Турции. Красотка показала себя на пляже города Белек. На втором сторис Огневич в черном купальнике наслаждается морскими волнами и горячим солнцем. Девушка подставляет солнечным лучам свое лицо и наслаждается.
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На следующем сториз можно увидеть, как Злата выходит с моря на песчаный берег. Девушка уже в белом платье и на белых простынях. Съемочная группа прозрачной вуалью сзади звезды ловит ветер, создавая райские кадры для звезды.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадрами, ведь они были опубликованы в сторис Инстаграм, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Роскошная".
Сообщалось, что певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", поделилась кадрами роскошного отдыха.
Так, певица отправилась на отдых в Турцию. Злата показала отель, в котором проводит время. На кадрах можно заметить бассейн, сауну и красивое благоустройство.
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