Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна поділилася досить чуттєвим кадром, зробленим на заході

Катерина звикла зніматися в різних образах, постаючи перед публікою в самих різних нарядах. Заради того, щоб показати себе незвичайною і багатогранною особистістю, артистка також експериментує зі стилем. Цей раз не був винятком.

Цього разу артистка показала силу чуттєвості. Влаштувавши фотосесію на природі під час заходу, Катерині вдалося зробити акцент на романтичності образу. Позуючи перед об'єктивом, Нікітіна зняла верхню частину одягу і блиснула талією з різних ракурсів.

Не обійшлося і без пікантних ноток, а щоб уникнути зайвої відвертості, зірка прикрила зайве руками. В одних білих брюках артистка виглядала дуже впевнено і спокусливо.

"Катюша🔥; чарівно🤩 😍; Ваааааау❤️🔥; Ой як красиво💔; як красиво!; Бомба🔥; Круть; Наряд 🔥; Ого яка екзотика! Класні фото! 🔥; Прекрасніше Венери❤; Екстаз очей😍; Краса просто😍❤️; Ти неймовірно красива😍; 🔥 Ну що за вогонь😍; Боже😍 ця фотографія заслуговує бути обкладинкою на найкращому журналі і пінтересті😍❤️; Катрін, у Вас шикарна фігура і не тільки😉🔥Дуже гарне фото, особливо Дама в білому(топлес)», - пишуть в мережі.

Також в іншому пості на своїй сторінці в Instagram Нікітіна показала, як розслабляється на курорті. На кадрах вона розслаблено прогулюється по узбережжю турецького міста Даламан.

Для цієї прогулянки гумористка одягла короткі джинсові і легку білу сорочку, яку Нікітіна залишила розстебнутою і зав'язала на животі, перетворивши її в короткий топ. Під сорочкою проглядає купальник-бікіні персикового кольору.

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