Популярна співачка Надя Дорофєєва підкреслила струнку фігуру облягаючим костюмом відомої марки

Зірка несхильна до повноти, однак при цьому вона стежить за харчуванням, повідомляє Politeka.net. Надя вважає за краще їсти вівсянку з ягодами, свіжі овочі й фрукти, нежирне м'ясо.

Також красуня займається спортом, зробивши ставку на класичні багатоповторні вправи тричі на тиждень.

В результаті в артистки вийшло підтягнути м'язи й отримати легкий рельєф. Завдяки своїй зовнішності зірка стала обличчям одного з популярних спортивних брендів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

У новому відео, яке Надя оприлюднила в Instagram і "Тік Ток", вона постала на пляжі в облягаючих маєчці і шортиках. Красуня покрутила перед камерою підтягнутою "п'ятою точкою", веселячись.

"Ловіть літній настрій", - написала артистка.

Публікація за годину зібрала в "Тік Тоці" понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Красуня", "Шалено чекаємо концерт в КВЦ Парковий в Києві!💚 ", "Будемо ловити літній настрій а КВЦ Парковий 5 червня🙌🏼🔥🔥🔥❤️", "Просто Богиня", " скоріше б літо море, відпочинок, тепло!💚 🔥 ", "Надю, ти найкраща я тебе обожнюю 🥺 🥺 🥺 🥺 я мрію тебе побачити. Я тебе дуже сильно люблю🥺 😁. І дуже хочу до тебе на концерт, але я живу у Франції🥺 😭", "Я одна не розрізняю Надю і Регіну?", "Надю, я теж в Туреччині", - написали користувачі мережі.

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