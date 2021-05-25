Популярная певица Надя Дорофеева подчеркнула стройную фигуру облегающим костюмом известной марки

Звезда несклонна к полноте, однако при этом она следит за питанием, сообщает Politeka.net. Надя предпочитает есть овсянку с ягодами, свежие овощи и фрукты, нежирное мясо.

Также красотка занимается спортом, сделав ставку на классические многоповторные упражнения трижды в неделю.

В результате у артистки получилось подтянуть мышцы и получить легкий рельеф. Благодаря своему внешности звезда стала лицом одного из популярных спортивных брендов. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В новом видео, которое Надя обнародовала в Инстаграм и "Тик Ток", она предстала на пляже в облегающих маечке и шортиках. Красотка покрутила перед камерой подтянутой "пятой точкой", веселясь.

"Ловителе летнее настроение", - написала артистка.

Публикация за час собрала в "Тик Токе" более 3000 лайков и много комментариев.

"Красотка", "Безумно ждем концерт в КВЦ Парковый в Киеве!💚", "Будем ловить летнее настроение а КВЦ Парковый 5 июня🙌🏼🔥🔥🔥❤️", "Просто Богиня", "Поскорее бы лето море, отдых, тепло!💚🔥", "Надя, ты лучшая я тебя обожаю 🥺🥺🥺🥺 я мечтаю тебя увидеть. Я тебя очень сильно люблю 🥺😁. И очень хочу к тебе на концерт, но я живу во Франции 🥺😭", "Я одна не различаю Надю и Регину?", "Надя, я тоже в Турции", - написали пользователи сети.

Напомним, Дорофеева поплатилась здоровьем за участие в "Танцях з зірками": "Приходится делать инъекции в…".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: "Аж не верится…".

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