Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка гурту "ВІА Гра", поділилася чуттєвим луком у кольоровій сукні
Після відходу з групи, завдяки якій зірка стала ще популярнішою, артистка оголосила про початок сольної кар'єри. Співачка також знімається в кіно і розвиває власний бренд одягу. Останнім часом зірка приділяє одягу свого бренду все більше уваги.
Щоб показати шанувальникам свої праці, сама Мейхер часто знімається в модних фотосесіях і демонструє привабливість нарядів на собі. Проектом з одягом свого бренду зірка зайнялася відносно недавно, тому змушена якомога більше інтригувати привабливими наряду.
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Цього разу співачка показала чуттєвий образ у сукні-міді з принтом з квітів. Великі бутони прикрасили всю довжину вбрання, роблячи майже прозору тканину більш повітряної і легкої. Весняно-літній лук виглядав просто і одночасно з тим дуже вдало, що припало до душі самим фанатам.
На схожих кадрах красуня позувала в тому ж легкому напівпрозорому платті.
"Скоро", - написала зірка під відео.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Надія, сукня-Ваша творчість?)", "Дуже витончена, красива, сексі", "Квітуча навесні Надія", "Надія, я Вами захоплююся", " найсмачніша дівчина... моєю будеш","Надія, ви Леді Досконалість".
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