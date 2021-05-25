"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська вирушила у спекотну відпустку, дивуючи фігурою

Молода дівчина продовжує брати участь в конкурсах, розповідати про своє життя і дивувати стилем. Після того, як черговий конкурс краси завершився, Єлизавета вирішила трохи відпочити і відправилася з близькими і друзями в Майамі. Вчора Ястремська влаштувала прогулянку на яхті з сестрою.

А цього разу дівчина показала, як їздила містом, веселилася під час прогулянки і загалом позитивно провела час. У розділі Сторі Єлизавета показала новий образ дня. У вбранні, що складається з топа і брюк із завищеною талією, красуні вдалося підкреслити тоненьку талією, на якій вона так довго працювала.

Смарагдовий колір вдало підкреслив зовнішність ястремської, а ось мінімум макіяжу зробили її помітно посвіжілою. Адже, як правило, на фото дівчина зазвичай показує себе в «повній бойовій готовності».

"Жити треба так, щоб кожен, хто з тобою спілкувався, потім шкодував, що ти не поруч», - сказано в цитаті, яку використовувала Єлизавета.

Також раніше Ястремська поділилася новими кадрами через лаштунки. Як відомо, фінал конкурсу пройшов із запізненням через пандемію, тому дівчата взяли участь у виступах пізніше запланованого. Програвши на конкурсі, Єлизавета з гідністю заявила, що чесно вболівала за переможницю з Мексики Андреа Мезу, а її власні перемоги ще попереду.

"Красиві королеви, але головна королева завжди одна❤; любов з Філіппін🇵 🇭; Вау, яка велика кількість красунь; любов від Філі; поздоровлення🎉 👏; ми завжди будемо любити тебе🥺❤️🇺 🇦; відмінні фото 😍; дві прекрасні дами ...; Така чудова 🔥❤️; Люблю тебе з Таїланду❤️; ви всі такі милі разом❤; це чиста любов♥️🇨 🇷 🇺 🇦", - пишуть користувачі.

Нагадавши, Українка Ястремська показала розкішну сукню для фіналу конкурсу"Міс Всесвіт".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

Також Politeka писала, українцям показали вбрання, в якому Єлизавета Ястремська представить країну на конкурсі "Міс Всесвіт".