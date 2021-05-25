"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская отправилась в жаркий отпуск, удивляя фигурой

Молодая девушка продолжает участвовать в конкурсах, рассказывать о своей жизни и удивлять стилем. После того, как очередной конкурс красоты завершился, Елизавета решила немного отдохнуть и отправилась с близкими и друзьями в Майами. Вчера Ястремская устроила прогулку на яхте с сестрой.

А в этот раз девушка показала, как ездила по городу, веселилась во время прогулки и в целом положительно провела время. В разделе Стори Елизавета показала новый образ дня. В наряде, состоящем из топа и брюк с завышенной талией, красотке удалось подчеркнуть тоненькую талией, на которой она так долго работала.

Изумрудный цвет удачно подчеркнул внешность Ястремской, а вот минимум макияжа сделали ее заметно посвежевшей. Ведь, как правило, на фото девушка обычно показывает себя в «полной боевой готовности».

«Жить надо так, чтобы каждый, кто с тобой общался, потом жалел, что ты не рядом», - сказано в цитате, которую использовала Елизавета.

Также ранее Ястремская поделилась новыми кадрами из-за кулис. Как известно, финал конкурса прошел с опозданием из-за пандемии, поэтому девушки поучаствовали в выступлениях позже запланированного. Проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди.

«Красивые королевы, но главная королева всегда одна❤; любовь из Филиппин 🇵🇭; Вау, какое обилие красоток; Любовь от Фили; Поздравления 🎉👏; мы всегда будем любить тебя 🥺❤️🇺🇦; отличные фото 😍; Две прекрасные дамы ...; Такая великолепная 🔥❤️; Люблю тебя из Таиланда❤️; Вы все такие милые вместе ❤; это чистая любовь ♥ ️🇨🇷🇺🇦», - пишут пользователи.

Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".