"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская отправилась в жаркий отпуск, удивляя фигурой
Молодая девушка продолжает участвовать в конкурсах, рассказывать о своей жизни и удивлять стилем. После того, как очередной конкурс красоты завершился, Елизавета решила немного отдохнуть и отправилась с близкими и друзьями в Майами. Вчера Ястремская устроила прогулку на яхте с сестрой.
А в этот раз девушка показала, как ездила по городу, веселилась во время прогулки и в целом положительно провела время. В разделе Стори Елизавета показала новый образ дня. В наряде, состоящем из топа и брюк с завышенной талией, красотке удалось подчеркнуть тоненькую талией, на которой она так долго работала.
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Изумрудный цвет удачно подчеркнул внешность Ястремской, а вот минимум макияжа сделали ее заметно посвежевшей. Ведь, как правило, на фото девушка обычно показывает себя в «полной боевой готовности».
«Жить надо так, чтобы каждый, кто с тобой общался, потом жалел, что ты не рядом», - сказано в цитате, которую использовала Елизавета.
Также ранее Ястремская поделилась новыми кадрами из-за кулис. Как известно, финал конкурса прошел с опозданием из-за пандемии, поэтому девушки поучаствовали в выступлениях позже запланированного. Проиграв на конкурсе, Елизавета с достоинством заявила, что честно болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а ее собственные победы еще впереди.
«Красивые королевы, но главная королева всегда одна❤; любовь из Филиппин 🇵🇭; Вау, какое обилие красоток; Любовь от Фили; Поздравления 🎉👏; мы всегда будем любить тебя 🥺❤️🇺🇦; отличные фото 😍; Две прекрасные дамы ...; Такая великолепная 🔥❤️; Люблю тебя из Таиланда❤️; Вы все такие милые вместе ❤; это чистая любовь ♥ ️🇨🇷🇺🇦», - пишут пользователи.
Напомним, украинка Ястремская показала роскошное платье для финала конкурса "Мисс Вселенная".
Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.
Также Politeka писала, украинцам показали наряд, в котором Елизавета Ястремская представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная".