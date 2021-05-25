Відома співачка Тіна Кароль влаштувала оригінальну фотосесію в ліжку в пікантному вбранні

Тіна Кароль вже давно займається не тільки піснями і створенням нових композицій. Вона також бере активну участь в різних проектах в ролі телеведучої, дає інтерв'ю і є амбассадором відразу декількох модних брендів. Ювелірні прикраси, капсульна колекція взуття, ароматичні свічки і навіть власна лінійка парфумів і помади – все це Кароль часто рекламує в профілі.

Цього разу Тіна пішла далі, зважившись на зйомку в ліжку і показуючи себе в тонкій сукні з шовку насиченого відтінку. Щоб кадр був більш домашнім і безневинним, постала зірка без ліфчика і прикрас.

«Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну. Бамбукова постільна білизна дарує відчуття легкості і прохолоди в спекотні дні, а шовкові наволочки піклуються про шкіру обличчя, не залишаючи заломів після сну, і про здоров'я вашого волосся. Проявляй турботу до себе і до свого тіла», - пише Кароль, однак не відзначає вартість комплекту. На сайті ж зазначена ціна дорівнює 4 950 гривень.

Ось як реагують на цибулю зірки фанати:

"🤍як же ніжно; це, звичайно, добре, але Тін, ми просили нижню білизну...; Ми чекаємо нижня білизна🔥🔥 воно все ближче і ближче😂🙌; Я аж сіла 🥵; Краща💔 на межі ніжності і пристрасті; Шерлоки спите; Неймовірно ніжно🤍; 😍обожнюю; Ну там прям такий погляд. Красивий так ?;); Красиво😍; Боже яка красива😭 😍; така затишна😍 💓; жіночність і ніжність🤍».

А ось для альбому, який вона рекламувала кілька місяців, Тіна влаштовувала цілий фотосет і блищала в різних нарядах.

Ніжні кадри з Тіною, що позує в білій сукні на одне плече сподобалися шанувальникам відразу після публікації. Одним з фото поділилися в Інсгаграм фанати виконавиці. Дизайнерське плаття не тільки підкреслило вигини Кароль, але і зробило її більш жіночною.

Позуючи прямо на підлозі в світлому вбранні, Кароль виглядала романтично і вельми невинно.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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