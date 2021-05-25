Известная модель Эмили Ратаковски в маленьких купалньиках на завязках выглядит довольно провокационно

Модель выглядит очень стройно и удивляет поклонников практически каждый раз, когда появляется на улице. Девушка очень любит гулять с домашним любимцем, а после родов ее замечают уже в компании двух любимых мужчин. Теперь Ратаковски быстро приходит в форму и заодно удивляет упорством.

За два месяца Ратаковски не только похудела до прежних размеров, но и смогла показать удивительно плоский живот. Для сравнения, фанаты все чаще показывают в Инстаграм, как выглядела Эмили до родов всего год назад.

Точеная талия и естественное лицо сразу обращают внимание на себя. Хотя Эмили и подозревали в пластике губ, девушка сама опубликовала кадры из детства, доказывая, что она всегда была такой и ничего с собой делать не планирует. Что же касается ее тренировок, Ратаковски подмечает, что якобы не занимается, а просто правильно питается и очень много двигается.

Также на втором фото, представленном на фан-аккаунте, Эмили блистала в похожем алом бикро-бикини, едва прикрывающем лишнее, ведь является представителп этого бпенда, выпускающем подобные купальники.

Большей привлекательности ей придает тот факт, что она не любит красится и, боясь испортить волосы, не делает укладки.

«Очень горячий ангел; удивительная, как картина; Ей нужно что-нибудь съесть😮 ходит по грани, ох эти жертвы модели; Если вы посмотрите на это фото и серьезно не увидите человека, страдающего от гормонов, ваши гормоны определенно сдерживаются, и вы жаждете какого-то ответа; такая худая; дайте ей знать, что ей нужно набрать вес; Красивая девушка, но ей нужно поправиться; Ешьте пожалуйста, чтобы выглядеть здоровой; Ты любовь всей моей жизни, ангел 💋 ❤️», - пишут в сети.

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