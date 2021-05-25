Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, заговоривши про бажання

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані стала відомою серед українців після того, як стала однією з солісток співаючого квартету в "Жіночому кварталі". І хоч у дівчини не так багато передплатників в Instagram, це не заважає красуні там ділитися регулярно новим контентом.

Цього разу Еліна опублікувала фото, де позувала в бікіні, лежачи на пляжі біля моря. Дівчина одягла білі окуляри, витягнувши ручки вперед.

"Хочу на море", - написала Еліна під публікацією.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Це що, Кім Кардашян або що?", "А трубку взяти не хочеш? що я в рейку дзвоню", "Супер краса".

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На фото Мбані знімає себе на камеру в дзеркалі. Дівчина позує в простих джинсах і ТОПі. Вся увага до себе тут же притягує її обличчя. Справа в тому, що візажист зробила красуні сміливий макіяж з акцентом на очі з чорними тінями. Це відразу додало образу актриси нотку бунтарства і зухвалості.

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