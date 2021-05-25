Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Женского квартала", показала себя, заговорив о желаниях

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани стала известной среди украинцев после того, как стала одной из солисток поющего квартета в "Женском квартале". И хоть у девушки не так много подписчиков в Инстаграм, это не мешает красотке там делиться регулярно новым контентом.

В этот раз Элина опубликовала фото, где позировала в бикини, лежа на пляже у моря. Девушка надела белые очки, вытянув ручки вперед.

"Хочу на море", - написала Элина под публикацией.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Это что, Ким Кардашьян или что?", "А трубку взять не хочешь? что я в рельсу звоню", "Супер красота".

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На фото Мбани снимает себя на камеру в зеркале. Девушка позирует в простых джинсах и топе. Все внимание к себе тут же притягивает ее лицо. Дело в том, что визажист сделала красотке смелый макияж с акцентом на глаза с черными тенями. Это сразу придало образу актрисы нотку бунтарства и дерзости.

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