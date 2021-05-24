Відома українська співачка Настя Каменських вирішила спробувати себе в новому стилі, представивши кліп на пісню "червоне вино"

Всього кілька днів тому артистка представила кліп на чергову пісню з нового альбому. У яскравих бордових тонах зірка вторить оточенню і постає в червоній сукні з неймовірними розрізами і глибоким декольте.

За словами Насті, нова робота повинна занурити її фанатів в незвичайну атмосферу пристрасті, жіночності і любові. Каменських хотіла створити якийсь спеціальний образ пристрасної, вільної і чуттєвої жінки

Новими вирізками з кліпу вона також поділилася сьогодні, на своїй сторінці в Instagram, в черговий раз акцентуючи увагу на своїй красі і пишних формах, ледь прихованих модних нарядом.

"Сила жінки - в її багатогранності. Саме це надихнуло мене на створення альбому "червоне вино"🍷. Я хочу, щоб кожна дівчина, слухаючи ці пісні, зрозуміла і відчула - вона може бути будь-хто. Тією, якою сама вибрала бути.

Кожна з нас вільна проявляти будь-які емоції, робити те, що подобається, виглядати так, як хочеться і вибирати себе, свої цілі і пріоритети ❤️ а знаєш, є тільки одна річ, яку ти повинна робити. І це-бути щасливою. У тебе є все для цього. Всередині тебе прихована неймовірна сила. Дерзни і вивільни її 🔥», - написала зірка.

Ось що думають фанати:

"Красуня, обожнюю🔥; ви дуже красива і краще за всіх❤️; 🔥з ранку прослухала альбом! Це супер!🔥 ; Красиві слова 😍 😍 😍Настя-ти чудова❤; дуже красива!; Золоті слова😍 🔥; блищати і краса😍; красуня 😍 як би вам було красиво в наших виробах❤️; "надихаюча дівчина».

А ось вдома найчастіше Настя насолоджується сонячною погодою біля басейну і кращими кадрами звідти ділиться в мережі. Оскільки артистка веде не одну соціальну мережу, в сторі в Instagram також нерідко з'являються короткі ролики, відзняті для додатка Тік-Ток, в якому зірка часто експериментує.

Нещодавно вона похвалилася добіркою весняних кадрів на тлі квітучої природи. У мереживному ліфі від купальника, розстебнутій кофті і без макіяжу, але з фільтром на обличчі, Каменських прогулялася по двору.

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