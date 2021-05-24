Известная украинская певица Настя Каменских решила попробовать себя в новом стиле, представив клип на песню "Красное вино"

Всего несколько дней тому назад артистка представила клип на очередную песню из нового альбома. В ярких бордовых тонах звезда вторит окружению и предстает в красном платье с невероятными разрезами и глубоким декольте.

По словам Насти, новая работа должна погрузить ее фанатов в необыкновенную атмосферу страсти, женственности и любви. Каменских хотела создать некий специальный образ страстной, свободной и чувственной женщины

Новыми вырезками из клипа она также поделилась сегодня, на своей странице в Инстаграм, в очередной раз акцентируя внимание на своей красоте и пышных формах, едва скрытых модных нарядом.

«Сила женщины - в ее многогранности. Именно это вдохновило меня на создание альбома «Красное вино» 🍷. Я хочу, чтобы каждая девушка, слушая эти песни, поняла и почувствовала - она может быть любой. Той, какой сама выбрала быть.

Каждая из нас свободна проявлять любые эмоции, делать то, что нравится, выглядеть так, как хочется и выбирать себя, свои цели и приоритеты ❤️ А знаешь, есть только одна вещь, которую ты ДОЛЖНА делать. И это - быть счастливой. У тебя есть все для этого. Внутри тебя скрыта невероятная сила. Дерзни и высвободи ее 🔥», - написала звезда.

Вот что думают фанаты:

«Красавица, обожаю🔥; Вы очень красивая и лучше всех❤️; 🔥с утра прослушала альбом! Это супер!🔥; Красивые слова 😍😍😍Настя-ты превосходна❤; Очень красивая!; Золотые слова 😍🔥; Блестеть и красота 😍; Красотка😍 как бы вам было красиво в наших изделиях❤️; "Вдохновляющая девушка».

А вот дома чаще всего Настя наслаждается солнечной погодой у бассейна и лучшими кадрами оттуда делится в сети. Поскольку артистка ведет не одну социальную сеть, в Стори в Инстаграм также нередко появляются короткие ролики, отснятые для приложения Тик-Ток, в котором звезда часто экспериментирует.

Недавно она похвасталась подборкой весенних кадров на фоне цветущей природы. В кружевном лифе от купальника, расстегнутой кофте и без макияжа, но с фильтром на лице, Каменских прогулялась по двору.

Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.

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