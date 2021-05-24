Відома співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників цікавим фото

Як повідомляє Politeka.net, знімками співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль презентувала нову колекцію хусток, однак, схоже багато поглядів виявилися прикуті не до них. Справа в тому, що співачка позувала в білій майці з глибоким деколльте. При цьому одне з фото було зроблено зверху, роблячи ракурс особливо ефектним.

"Всі дивляться на хусточки ?", "Дааа, на хусточки)», - пишуть в коментарях.

"Боже, яка ж ви красива і талановита", "це точно фотосесія для реклами хусток?", "Ніжна красуня", "це дуже красиво ❤ наша сама сама❤ обожнюю", "яка ж все таки красива, і з роками все красивіша😍", "краща жінка, Я не можу просто описати словами яка ти класна", "Панацея для очей", " на 3м фото тобі як ніби років 16", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Тіна Кароль не обмежується тільки пісенною творчістю. Раніше вона вже випустила колекцію ароматів для дому, а також панчохи і колготи з назвою своєї пісні "Скандал". Крім того, зовсім недавно артистка презентувала колекцію ювелірних прикрас.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "хто тут була до мене?".