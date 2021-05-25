Співачка Даша Астаф'єва часто з'являється на публіці в стильних і яскравих нарядах, показуючи" нову " себе

Незважаючи на те, що зараз виконавиця досить рідко виступає, Даша займається різними проектами, є рекламним представником відомого косметичного бренду, вже спробувала себе в ролі діджея і не збирається зупинятися на досягнутому.

Також Астаф'єва нерідко з'являється на різних заходах в незвичайних нарядах, які підкреслюють її фігуру з пишними формами. Зокрема, не так давно артистка відвідала вечір в яскраво-салатовому костюмі з відкритим декольте.

Масивні намиста і незвичайні сережки доповнили цибулю артистки, а легкий макіяж без очевидних акцентів зробив її образ більш щасливим. Причому такий незвичайний відтінок вбрання Даша використовувала мало не вперше.

"Настрій тебе не дочекатися" - жартівливо звернулася артистка до друга, посміхаючись на камеру і хвалячись новим вбранням.

Не так давно артистка вирішила опублікувати кілька фото, на яких постала в досить сміливому і провокаційному образі. На Даші був досить простий, але відкритий наряд. Сіточка замість блузки і кофти, а також чорна білизна з високою посадкою.

"Не було печалі, просто не приходить літо...» ,- пише співачка під фото.

«Зносилася вся, бідолаха . Носити нічого; це просто пожежа🔥; Королева; кохана!; Неймовірно красива і сексуальна, 55 Playmate, на секундочку! Обожнюю; Дашка ну така Ти; Сексуально; Дашенька🤗; Вай яка вай яка)); молодець, Дашка рулить; Законно такі ноги мати? Я залипла, красуня!!!🔥».

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