Певица Даша Астафьева часто появляется на публике в стильных и ярких нарядах, показывая "новую" себя

Несмотря на то, что сейчас исполнительница довольно редко выступает, Даша занимается разными проектами, является рекламным представителем известного косметического бренда, уже попробовала себя в роли диджея и не собирается останавливаться на достигнутом.

Также Астафьева нередко появляется на различных мероприятиях в необычных нарядах, которые подчеркивают ее фигуру с пышными формами. В частности, не так давно артистка посетила вечер в ярко-салатовом костюме с открытым декольте.

Массивные бусы и необычные серьги дополнили лук артистки, а легкий макияж без очевидных акцентов сделал ее образ более удачливым. Причем такой необычный оттенок наряда Даша использовала чуть ли не впервые.

«Настроение тебя не дождаться» - шутливо обратилась артистка к другу, улыбаясь на камеру и хвастаясь новым нарядом.

Не так давно артистка решила опубликовать несколько фото, на которых предстала в достаточно смелом и провокационном образе. На Даше был довольно простой, но открытый наряд. Сеточка вместо блузки и кофты, а также черное белье с высокой посадкой.

«Не было печали, просто не приходит лето...», - пишет певица под фото.

«Износилась вся, Бедолага . Носить нечего; это просто пожар🔥; Королева; Любимая!; Невероятно красивая и сексуальная, 55 Playmate, на секундочку! Обожаю; Дашка ну такая ты; Сексуально; Дашенька🤗; Вай какая вай какая)); Молодец, Дашка рулит; Законно такие ноги иметь? Я залипла, красуня!!!🔥».

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

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