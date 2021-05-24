Співачка Віра Брежнєва, яка поїхала жити і працювати в РФ, показала танці в незвичайному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, артистку запросили в журі шоу "Dance революція". Брежнєва на радощах опблікувала відео з запаморочливими танцями в срібному костюмі на сцені поруч з українським виконавцем Дмитром Монатіком. Віра рухає стегнами наліво і направо.

"Двіжуха триває 🔥 Не можу уявити своє життя без музики і танців! Вже сьогодні на стартує другий сезон унікального шоу"Dance революція". І я щаслива, що мене знову запросили в журі цього проекту, тому цей сезон буде ще спекотніше, ще крутіше!", - поділилася своїми враженнями Брежнєва.

Монатік теж прокоментував запальні танці Брежнєвої одним словом: "аааааааууууууучь!!!!🔥🔥🔥🔥"

Користувачі прокоментували гарячі танці Брежнєвої: "Ооооооооох, Верунчик!!! Що ти твориш??? 😍😍😍", " Вогонь🔥 👏 👏 👏", " яка пластика 😍який наряд 😍 очманіти", "Який гарний наряд 🔥".

Раніше в мережі з'явилися фото співачки Віри Брежнєвої з часів, коли вона тільки була у ВІА-Гре і підкорювала публіку досить відкритими і пікантними нарядами. Якщо в 16-річному віці зірка була досить закомплексована, з короткою стрижкою і її навіть називали справжнім "гидким каченям", то вже через пару років їй вдалося змінитися досить сильно.

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