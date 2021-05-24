Известная модель Эмили Ратаковски в бордовом купальнике показала идеальную фигуру

Эмили Ратаковски родила сына всего два месяца назад и с тех пор публика активно публикует фото звезды, сравнивая ее фигуру теперь и до появления на свет ребенка. По мнению многих, особо ничего не изменилось, ведь звезда невероятно стройная.

На одном из фото, представленном на фан-аккаунте, Эмили блистала в алом бикро-бикини, едва прикрывающем лишнее. Саму Ратаковски форма и стиль одежды не особе интересуют. Рекламируя бренды, Эмили спокойно позирует в самых разных образах, даже если приходится делать это фактически без одежды.

Большей привлекательности ей придает тот факт, что она не любит красится и, боясь испортить волосы, не делает укладки.

«Очень горячий ангел; удивительная, как картина; Ей нужно что-нибудь съесть😮 ох эти жертвы модели; Если вы посмотрите на это фото и серьезно не увидите человека, страдающего от гормонов, ваши гормоны определенно сдерживаются, и вы жаждете какого-то ответа; такая худая; дайте ей знать, что ей нужно набрать вес; Красивая девушка, но ей нужно поправиться; Ешьте пожалуйста, чтобы выглядеть здоровой; Ты любовь всей моей жизни, ангел 💋 ❤️», - пишут в сети.

Так как супермодель всегда утверждала, что ей по душе вкусная еда, а не диетическая, многие пользователи Инстаграм хотели увидеть, что звезда действительно поправилась. Тем не менее, Ратаковски быстро взяла себя в руки и начала заниматься фактически сразу после родов.

План питания и строгий режим (Ратаковски не любит спорт) превратили ее в такую же стройную красавицу, какой она была ранее. Более того, Эмили не видит смысла показывать это, делать на себе акцент, поэтому все еще отказывается раскрывать секрет успешного похудения.

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