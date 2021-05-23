Відома модель Емілі Ратаковски у маленькому топіку здивувала появою на публіці
Супермодель звикла до обожнювання публіки, адже навіть під час прогулянки на вулиці дівчина все частіше блищить в неоднозначних, іноді надмірно відкритих і зухвалих нарядах. Оскільки модель не турбує критика, вона спокійно ставиться і до компліментів.
Найчастіше дівчина акцент залишає на тонкій талії, плоскому животі або видатних формах, які не ховає під одягом. Оскільки Ратаковскі не любить спорт, ідеальна пружна шкіра і навіть трохи худа фігура завжди дивує фанатів. Емілі виглядає так, ніби завжди сидить на дієті, хоча насправді виявляється, що Ратаковскі просто любить масаж і багато ходить на прогулянках.
Тому в мережі все частіше з'являються фото зірки в різних нарядах, як видно на кадрах, Емілі експериментує зі стилем, але відчуває себе дуже впевнено.
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А свіже фото, на якому Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, шокували фанатів. Чорний гольф з довгими рукавами і вельми значним вирізом показав пишний бюст моделі у всій красі. Схоже, зірка собі не відмовляє і в коктейлях.
"Мамина ніч; будь ласка, не вживайте алкоголь, якщо ви годуєте грудьми; чудово; Мам, гаразд! 😂 🙌 ; так красиво!!; я дивлюся з повагою; Хіба ти не годуєш грудьми ... ти п'єш ??; Що за Краса; Де моє запрошення; Як ви ставитеся до годування? Думаю, вони стали більше, ніж раніше,; тепер це те, що ми називаємо кращим дитячим рестораном в місті», - відповідають фанати.
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