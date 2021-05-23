Известная модель Эмили Ратаковски в маленьком топике удивила появлением на публике

Супермодель привыкла к обожанию публики, ведь даже во время прогулки на улице девушка все чаще блистает в неоднозначных, иногда излишне открытых и дерзких нарядах. Поскольку модель не заботит критика, она спокойно относится и к комплиментам.

Чаще всего девушка акцент оставляет на тонкой талии, плоском животе или выдающихся формах, которые не прячет под одеждой. Поскольку Ратаковски не любит спорт, идеальная упругая кожа и даже немного тощая фигура всегда удивляет фанатов. Эмили выглядит так, будто всегда сидит на диете, хотя на самом деле оказывается, что Ратаковски просто любит массаж и много ходит на прогулках.

Поэтому в сети все чаще появляются фото звезды в разных нарядах, как видно на кадрах, Эмили экспериментирует со стилем, но чувствует себя очень уверенно.

А свежее фото, на котором Эмили фактически впервые открыто показала себя после рождения сына, повергли фанатов в шок. Черный гольф с длинными рукавами и весьма внушительным вырезом показал пышный бюст модели во всей красе. Похоже, звезда себе не отказывает и в коктейлях.

«Мамина ночь; Пожалуйста, не употребляйте алкоголь, если вы кормите грудью; Замечательно; Мам, ладно! 😂🙌; так красиво!! Без смущения; я смотрю с уважением; Разве ты не кормишь грудью ... ты пьешь ??; Что за красота; Где мое приглашение; Как вы относитесь к кормлению? Думаю, они стали больше, чем раньше,; Теперь это то, что мы называем лучшим детским рестораном в городе», - отвечают фанаты.

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