Український боксер Василь Ломаченко підняв у США Прапор
Боксер встановив червоно-жовтий прапор Білгород-Дністровського поблизу будинку, в якому проживає в США, відео Ломаченко опублікував в Інстаграме.
На задньому плані також помітний прапор США.
Варто зазначити, що українського прапора поблизу будинку не видно.
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Нагадаємо, що Василь Ломаченко зараз знаходиться в США, де готується до бою з японцем Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.
Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.
Василь в США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані.
Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.
Фанати побажали українцю не тільки приємного апетиту, але і удачі в майбутньому бою.
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