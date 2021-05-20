Український боксер Василь Ломаченко підняв у США Прапор

Боксер встановив червоно-жовтий прапор Білгород-Дністровського поблизу будинку, в якому проживає в США, відео Ломаченко опублікував в Інстаграме.

На задньому плані також помітний прапор США.

Варто зазначити, що українського прапора поблизу будинку не видно.

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Нагадаємо, що Василь Ломаченко зараз знаходиться в США, де готується до бою з японцем Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі.

Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.

Василь в США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані.

Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.

Фанати побажали українцю не тільки приємного апетиту, але і удачі в майбутньому бою.

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