"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська поділилася яскравими фото з останнього конкурсу, в якому взяла участь

Популярна Красуня і представниця України на конкурсі краси "Міс Всесвіт", що пройшов 17-го травня, поділилася новими кадрами з-за лаштунків. Як відомо, фінал конкурсу пройшов із запізненням через пандемію, тому дівчата взяли участь у виступах пізніше запланованого.

Програвши на конкурсі, Єлизавета з гідністю заявила, що чесно вболівала за переможницю з Мексики Андреа Мезу, а її власні перемоги ще попереду. До слова, до цього Ястремська вже не раз перемагала в різних конкурсах краси.

"Участь у конкурсі" Міс Всесвіт " назавжди залишиться в моїй пам'яті як одна з найяскравіших подій у житті. Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі в світі. Це безцінний досвід", - заявила Єлизавета. У новій посаді вона показала кращі кадри з красунями-конкурсантками і сама позувала з посмішкою.

"Красиві королеви, але головна королева завжди одна❤; любов з Філіппін🇵 🇭; Вау, яка велика кількість красунь; любов від Філі; поздоровлення🎉 👏; ми завжди будемо любити тебе🥺❤️🇺 🇦; відмінні фото 😍; дві прекрасні дами ...; Така чудова 🔥❤️; Люблю тебе з Таїланду❤️; ви всі такі милі разом❤; це чиста любов♥️🇨 🇷 🇺 🇦", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Ястремська має власний бізнес-запустила свій бренд вечірніх суконь і купальників, постійно говорить про саморозвиток і веде активно профіль в Instagram. Після програшу в конкурсі краси, що пройшов всього пару днів тому, вона не стала сидіти склавши руки. Навпаки.

Дівчина вже взяла участь у новій фотосесії, привертаючи увагу до себе досить сміливим чином у вбранні з відкритим декольте.

У 2020 році у зв'язку з пандемією національний конкурс "Міс Україна Всесвіт 2020" не відбувся в потрібний час і був перенесений на 17 травня, тому конкурсантки встигли підготуватися.

Нагадавши, Українка Ястремська показала розкішну сукню для фіналу конкурсу"Міс Всесвіт".

Як повідомляла Politeka, названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

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