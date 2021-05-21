Співачка Даша Астаф'єва знімається в оригінальних фотосесіях, кожен раз успішно змінюючи імідж

Даша звикла не тільки виступати в ролі співачки на концертах, діджея і навіть актриси. Останнім часом Астаф'єва все частіше бере участь в модних фотосесіях для різних журналів. Кращими, на свою думку, кадрами, вона ділиться у себе на сторінці в Instagram.

Наприклад, не так давно артистка вирішила опублікувати кілька фото, на яких постала в досить сміливому і провокаційному образі. На Даші був досить простий, але відкритий наряд. Сіточка замість блузки і кофти, а також чорна білизна з високою посадкою.

Аксесуар у вигляді пов'язки-ремінця на шию замінив звичайний кулон, а чорні туфлі-човники на шпильці акцентували увагу на струнких ногах виконавиці. Щоб уникнути зайвого одкровення, бюст Даша прикрила руками.

"Не було печалі, просто не приходить літо...» ,- пише співачка під фото.

Ось що відповідають в мережі.

«Зносилася вся, бідолаха . Носити нічого (((; це просто пожежа🔥 😍; королева Любимая;😍 улюблена!; Неймовірно красива і сексуальна, 55 Playmate, на секундочку! Обожнюю ❤️🙌; Дашка ну така Ти 😍; Сексуально😏; Дашенька🤗 💞 🤗; Вай яка Вай яка)); молодець, дашка 🔥 рулить; законно такі ноги мати? Я залипла, красуня!!!❤️😍🔥».

Нещодавно знаменитість виставила серію сонячних кадрів, відправившись на довгоочікувані канікули в райський куточок, , а тепер в Instagram з'явилися кадри, на яких артистка позує на тлі красивого гірського пейзажу і річки.

Співачка поділилася знімками в чорній дизайнерській сукні з закритим верхом і довгим подолом. Родзинкою представленого образу став високий розріз до стегна.

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