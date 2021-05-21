Певица Даша Астафьева снимается в оригинальных фотосессиях, каждый раз успешно меняя имидж

Даша привыкла не только выступать в роли певицы на концертах, диджея и даже актрисы. В последнее время Астафьева все чаще принимает участие в модных фотосессиях для различных журналов. Лучшими, по своему мнению, кадрами, она делится у себя на странице в Инстаграм.

К примеру, не так давно артистка решила опубликовать несколько фото, на которых предстала в достаточно смелом и провокационном образе. На Даше был довольно простой, но открытый наряд. Сеточка вместо блузки и кофты, а также черное белье с высокой посадкой.

Аксессуар в виде повязки-ремешка на шею заменил обычный кулон, а черные туфли-лодочки на шпильке акцентировали внимание на стройных ногах исполнительницы. Чтобы избежать лишнего откровения, бюст Даша прикрыла руками.

«Не было печали, просто не приходит лето...», - пишет певица под фото.

Вот что отвечают в сети.

«Износилась вся, Бедолага . Носить нечего (((; это просто пожар🔥😍; Королева 🚀; 😍 Любимая!; Невероятно красивая и сексуальная, 55 Playmate, на секундочку! Обожаю ❤️🙌; Дашка ну такая ты 😍; Сексуально😏; Дашенька🤗💞🤗; Вай какая вай какая)); Молодец, Дашка🔥 рулит; Законно такие ноги иметь? Я залипла, красуня!!!❤️😍🔥».

Недавно знаменитость выставила серию солнечных кадров, отправившись на долгожданные каникулы в райский уголок, , а теперь в Instagram появились кадры, на которых артистка позирует на фоне красивейшего горного пейзажа и реки.

Певица поделилась снимками в черном дизайнерском платье с закрытым верхом и длинным подолом. Изюминкой представленного образа стал высокий разрез до бедра.

Напомним, что Даша Астафьева в шелковой пижаме раскрыла секрет своей привлекательности: "Я постоянно...".

Как сообщала Politeka, как Даша Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".

Также Politeka писала, что модница Даша Астафьева выгуляла новое платье на отдыхе, в сети оценили: "На тебе даже пакет...".